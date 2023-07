GROTTAMMARE – Un “facilitatore digitale”, anzi, una facilitatrice si è insediata ieri nello Spazio del Terzo Settore a Palazzo Ravenna, per aumentare le competenze digitali dei cittadini e supportare l’accesso ai servizi on line.

Il servizio è gratuito e sarà attivo tutti i martedì, con orario 9-13 e 14-18.

Anche la città di Grottammare, dunque, è un nodo della rete dei centri di facilitazione del progetto ‘Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE”, attuato dalla Regione in virtù di un finanziamento del Pnrr di 3,2 mln di euro, che ha permesso di attivare 74 Sportelli in tutte le Marche.

Il ”facilitatore digitale” è una nuova figura professionale nata per accorciare le distanze tra le persone e il mondo dei servizi virtuali. Di fatto, è un vero e proprio mediatore fra le richieste e i fabbisogni di cittadine e cittadini e i processi di digitalizzazione in atto nella società e nella pubblica amministrazione.

Chiunque potrà rivolgersi allo sportello per ricevere assistenza e richiedere di partecipare gratuitamente alle iniziative formative finalizzate al raggiungimento di un minimo di conoscenze e abilità nel settore delle ICT. Gli interessati avranno così l’opportunità di imparare ad accedere e utilizzare i vari servizi on line, pubblici e privati: apprenderanno come ottenere le credenziali e cosa significa autenticarsi con SPID o CIE, come effettuare un pagamento online, come cercare informazioni su Internet, come gestire una casella di posta elettronica, utilizzare un programma di messaggistica istantanea o partecipare ad una videoconferenza sul proprio cellulare, ed altro ancora.

Qui la mappa di tutti i centri di facilitazione operativi sul territorio regionale: www.regione.marche.it/centrifacilitazionedigitale