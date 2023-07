SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha riscosso un grande successo “Love’s colour” l’esibizione di ginnastica artistica e coreografica dell’ASD Ginnastica Mamoti. Ha animato lo spazio di Piazza Montebello in una serata all’insegna dello sport e del divertimento.

Le atlete, allenate dalla professoressa Monica Brandimarte e dai tecnici Carla Lunerti e Roberta Palanca, hanno conquistato il pubblico che ha affollato la nuova location, che ospitava per la prima volta questo appuntamento che da anni caratterizza l’estate sportiva sambenedettese.

Eccellenti coreografie e una serie di esercizi al suolo sono stati eseguiti da atlete e atleti di età compresa tra i cinque e i venti anni. Hanno strappato di diritto applausi scroscianti che hanno ricompensato tutti per lo sforzo messo in atto.

Due, in particolare, sono state le coreografie che hanno colpito maggiormente il pubblico. “Maschere italiane” con la quale la Ginnastica Mamoti rappresenterà l’Italia all’evento di risonanza mondiale World Gymnaestrada 2023 che si terrà ad Amsterdam dalla fine di luglio. “Attacco al potere” che verrà eseguita nel corso dell’evento olandese, nell’ambito delle esibizioni quotidiane delle varie squadre.

La Ginnastica Mamoti ha vinto le ultime cinque edizioni della manifestazione e punta a conquistare il sesto trofeo consecutivo, grazie anche al lavoro preparatorio dell’azienda di Lorenzo Romandini, di Bruno Illuminati, della costumista Carmela De Laurentis e della sarta Annamaria Di Vittorio.

Molto apprezzata è stata pure la coreografia di gruppo dal titolo “Batticuore“, dedicata al ricordo di Raffaella Carrà. In platea erano presenti l’assessore allo sport Cinzia Campanelli, la consigliera comunale Giselda Mancaniello e il professor Giuseppe Bovi, già docente dell’Isef di Urbino.

Hanno collaborato all’evento l’amministrazione comunale di San Benedetto con l’ufficio sport diretto da Alessandro Amadio e le aziende Nfs, Ristorante Le Sirenette di Grottammare, Pascucci Caffè, 352 Penny, Zona Franca, Linea Ufficio, Infoservice, Control Systems 2 srl, Workmec, Tmt, Orsini e Damiani, Val, Centro Color srl, Panichi, Donne in Rosa, D-Cleaning Service, Autotrasporti Cameli, Caffè 24, Block Sistem, Ristorante Palmino, Frangipane Garden, Supermercato Conad San Filippo Neri, Pizzeria degli Angeli, System and Cleaning, Ottica Monti, Gusto e Capriccio, Gran Caffè Sciarra, Casa Vinicola Carminucci, Di Berardino, Ottica Talamonti, Centro Service snc, Angels Investigazioni, Old Spirit Pub, Ristorantino Il Relitto, Gioielleria Malavolta ed Emilcar.