MARCHE – Lo studio è stato condotto da Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione case e appartamenti vacanza d’Europa. L’indagine è stata condotta a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps.

La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Successivamente, sono stati estratti i dati dai conteggi dei post su Instagram, così come dalle visualizzazioni su TikTok, utilizzando il nome della spiaggia come hashtag.

Nella top 50, fra Sardegna, Liguria e Puglia, si fanno largo le Marche. Nel dettaglio, si posizionano al 19° posto con la Spiaggia Mezzavalle. Si tratta di una splendida spiaggia bianca libera dal fascino selvaggio nella parte Nord di Ancona, sovrastata dal maestoso scenario montuoso del Conero.

Di seguito i dati raccolti dai social per la spiaggia. Numero view Instagram 29.253, numero view TikTok 172.173, posizione Instagram 13, posizione TikTok 25.

Queste sono spiagge che lasciano a bocca aperta anche chi vive al mare, abituato magari ad una spiaggia sabbiosa e con più comforts. Una visitatrice riassume in poche parole tutto quello che ci sarebbe da dire: “la salita è impegnativa per i non allenati, però la spiaggia merita e vale la pena scendere per trovare il paradiso!“.