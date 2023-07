ISOLA DEL GRAN SASSO – Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 12 luglio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo è intervenuta lungo la strada di montagna che conduce alla Fonte del Peschio, in località Pretara di Isola del Gran Sasso, nei pressi delle Sorgenti dell’Acquedotto del Ruzzo, a seguito di un grave incidente stradale.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un fuoristrada Toyota Land Cruiser con a bordo il conducente e altre due persone. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso e i Carabinieri Forestali di Tossicia, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi dell’incidente, il veicolo è uscito di strada e dopo essere precipitato lungo il ripido pendio, si è arrestato dopo essersi appoggiato ad un albero.

Due degli occupanti sono usciti illesi dall’incidente, mentre il terzo, di 53 anni, è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato ancorandolo con fasce e cavi metallici. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario dell’eliambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che costatare l’avvenuto decesso dell’uomo. A seguito dell’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, la salma del deceduto è stata recuperata dei Vigili del Fuoco che l’hanno trasportata a valle a bordo del loro fuoristrada.