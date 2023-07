GROTTAMMARE – Il parco ciclistico Daniela Calise, sito in zona Tesino Village, sulla sponda Nord del fiume, al momento della sua inaugurazione ha fatto notizia. Ha ricevuto numerosi consensi da ambiti competenti per la progettazione e per la riuscita concretizzazione dell’unione fra urbanistica e sport. In particolare, il progetto è partito dall’interesse tecnico-urbanistico del recupero di aree in degrado, tenendo in grande considerazione la normativa per l’impiantistica sportiva.

Certamente una struttura di questo tipo non è scontato trovarla in una piccola cittadina al servizio di tutti, sportivi e non. Dal lontano 2009 molte cose sono cambiate.

Quest’anno, ad esempio, l’area è stata adibita per ospitare il Presepe Vivente. Le testimonianze sono ancora visibili. Inoltre la struttura è finita inesorabilmente a picco in fondo all’erba alta. Dopo un intervento di “pulizia, ma senza rimozione” (QUI il nostro precedente articolo) intorno alla fine di Maggio, queste sono le attuali condizioni in cui versa.