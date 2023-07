SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il periodo estivo è quello più delicato per la Riserva Naturale Sentina a Porto D’Ascoli, soprattutto per una maggiore frequenza di turisti, ed è per questo che è estremamente importante sensibilizzare tutti i visitatori a una fruizione sostenibile della riserva e, dunque, al rispetto di alcune regole atte a preservare l’integrità dei suoi ambienti naturali, comprese la fauna e la flora.

Tra le disposizioni a tutela della Riserva Naturale Sentina il divieto di accedere e transitare lungo tutta la fascia a tutela integrale, con la sola eccezione della battigia e dei sentieri segnalati: gli ambienti dunali e retrodunali sono particolarmente sensibili al calpestio in quanto ospitano specie vegetali molto rare e di interesse conservazionistico ed è quindi vietato accedere o stazionare nelle zone delimitate da appositi pali e corde. Nelle aree a tutela integrale è vietata anche la conduzione di cani e di qualsiasi altro animale domestico, mentre lungo la battigia e i percorsi segnalati è possibile passeggiare con gli animali al guinzaglio e avendo cura di raccoglierne le eventuali deiezioni. Infine, deve essere rivolta particolare cura alla gestione dei rifiuti in quanto è vietato l’abbandono di qualsiasi materiale all’interno di tutti gli spazi della riserva.

La gestione della Riserva Naturale Sentina invita, inoltre, tutti gli utenti a portare con sé una busta di plastica e a raccogliere eventuali rifiuti depositati dal mare lungo la battigia poiché, per evitare il danneggiamento degli ambienti, le operazioni di pulizia degli spazi non possono essere effettuate con mezzi meccanici e, quindi, questa buona abitudine, insieme agli interventi periodici di pulizia effettuati dalla gestione della Riserva, permette di mantenere l’area protetta ancora più pulita e vivibile.