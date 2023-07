SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la prima volta a San Benedetto del Tronto un festival anni ’80 per festeggiare in un’unica serata gli anni d’oro della musica, organizzato dall’associazione culturale Apat con la direzione artistica di Claudio Marastoni.

“80 Voglia di Musica – La notte della £ira”, questo è il nome dell’evento, è in programma per mercoledì 9 agosto, a partire dalle ore 21,30, in piazza Giorgini e vedrà sul palco gli artisti più famosi di quegli anni per far rivivere tutte le emozioni che quel fortunato periodo musicale è riuscito a regalare al pubblico: Fiordaliso, Jo Squillo, Viola Valentino, Alan Sorrenti, Marco Ferradini, Serena De Bari di “Amici”, che farà rivivere il mito di Raffaella Carrà con un medley a lei dedicato, le performance burlesque di Verusca Puff e, direttamente da Ibiza, l’attesissimo Sandy Marton. Conduttrice della serata sarà Simona Barchetti.

La serata continuerà poi con la “Notte della £ira”, quando il centro di San Benedetto del Tronto sarà animato da alcune cover-band e artisti di strada. Radio Azzurra avrà una postazione dedicata, dove i loro speakers giocheranno e proporranno la miglior musica. Anche i negozi del centro saranno aperti con convenzioni in target con la “Notte della £ira”.