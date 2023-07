RIPATRANSONE – Count Down per la prima edizione di Fonti di Risate, kermesse umoristica dedicata alle opere sceniche di qualità.

Sabato 15 Luglio, presso l’ incantevole scenario serale dell’ anfiteatro delle Fonti, andrà in scena lo spettacolo ” Ancora?!”, in esclusiva regionale per l’ estate 2023.

Protagonista il noto show man partenopeo Francesco Paolantoni, tra i volti più amati della televisione italiana, protagonista nei recenti mesi in moltissimi show Rai, del calibro di Bar Stella, Tale&Quale Show e Il Tempo che Fa.

In scena, dalle ore 21.30, con Stefano Sarcinelli, Ugo Gangheri e Carletto di Gennaro, porterà in scena uno spettacolo ricco di gags ad alta intensità scenica, dove si ripercorreranno tutti i personaggi caratteristi e di successo del duo comico partenopeo Paolantoni Sarcinelli, due big della comicità italica.

Una tournée estiva che debutterà proprio a Ripatransone, per una prima estiva 2023 che farà tappa, da nord a sud, in tutta la penisola italiana; una bella gratificazione per l’ Artistic Picenum e la Città di Ripatransone, guidata dal sindaco Alessandro Lucciarini, che sono stati scelti dall’entourage di Paolantoni come location di debutto.

Nel weekend di spettacolo, domenica 16 luglio vi sarà infatti anche l’ esibizione del volto comico femminile Valentina Persia, sarà possibile cogliere occasione per visitare lo splendido borgo di Ripatransone, denominato belvedere del Piceno per la sua strategica posizione capace di regalare alla vista emozionanti e suggestivi tramonti , ricco nel borgo antico di luoghi storici e di pregievole interesse culturale, tra cui la peculiarità del vicolo più stretto d’ Italia.

Un modo questo di abbinare un evento di spettacolo alla valorizzazione del patrimonio storico artistico della città ai numerosi turisti presenti in zona.

La kermesse, organizzata dalla città di Ripatransone e dall’ Artistic Picenum, sarà introdotta da Miss Marche 2020 Lea Calvaresi e vedrà la partecipazione, nel welcome iniziale, del rapper J and e delle danzatrici Micol Mingarelli e Naima Ficcadenti della scuola DanzaArte Academy.

Previste omaggi d’ arte agli artisti a cura del caricaturista Emanuele Califano Lidak e della poetessa picena Eva Maria Capriotti.

Ultimissimi biglietti disponibili presso i seguenti punti vendita: Cartolibreria Camillettis Pedaso, Bar Vizi&Virtù 2.0 Castel di Lama, Merceria il Cigno di Grottammare, Iat di Ripatransone o direttamente presso l’ Anfiteatro dalle ore 20.30 di sabato sera all’ ingresso dell” Anfiteatro.

Info Line 3475406630.