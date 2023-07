COLONNELLA – Mirco Malizia dell’Apsd San Benedetto Colmic ha vinto il Trofeo di serie C di pesca al colpo che si è disputato al Lago Lepore di Colonnella, gestito dalla Martin Alba di Martinsicuro. L’atleta sambenedettese ha preceduto in classifica Francesco Rupilli dell’Asd Aspes Colmic e il suo compagno di squadra Berardo Matè. Un risultato importante, impreziosito anche dalla presenza tra i primi dieci classificati degli altri due rossoblù Armando Vanni e Claudio Troiani. L’Apsd San Benedetto si conferma così tra le formazioni leader del territorio, sia nelle competizioni in mare che in quelle in acque ferme, ma (come dimostrato nell’ultima edizione della Friendship Cup) anche nell’organizzazione di competizioni internazionali.