COLONNELLA – La squadra A della Apsd San Benedetto Colmic, composta da Mirco Malizia, Berardo Matè, Armando Vanni e Claudio Troiani, ha vinto la terza prova del Trofeo di serie C di pesca al colpo grazie alle 11 penalità conquistate alla fine di una gara molto tirata e complicata. Un risultato importante che conferma i ragazzi del presidentissimo Zefferino Guidi come seconda forza del campionato, ad una sola prova dal termine. L’Apsd San Benedetto si conferma così tra le formazioni leader del territorio, sia nelle competizioni in mare che in quelle in acque ferme, ma (come dimostrato nell’ultima edizione della Friendship Cup) anche nell’organizzazione di competizioni internazionali.