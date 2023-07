SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di lunedì 10 luglio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– gli indirizzi per la concessione in uso dello stadio comunale “Riviera delle Palme”, che comprendono misure aventi lo scopo di assicurare che lo spazio possa essere affidato a soggetti che non abbiano pregresse situazioni economico-giuridiche tali da aver determinato impatti negativi o ripercussioni sul tessuto cittadino o del territorio, che non abbiano pregresse situazioni di mancati pagamenti di canoni concessori con il Comune e che siano in possesso di apposita garanzia fidejussoria a copertura del canone per la concessione;

– la proposta dell’associazione culturale “Buon Vento” per realizzare un murales sul lato ovest del sottopassaggio ferroviario di via Fiscaletti.