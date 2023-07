SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se l’estate sta facendo sentire il proprio respiro torrido, il Circolo Nautico Sambenedettese ha la soluzione giusta, che arriva su un soffio d’aria fresca.

Propone una ricetta per passare delle ore spensierate in mare aperto, praticando uno sport che da sempre attira tanta gente: la vela. Infatti, per permettere a tutti di godersi il panorama di San Benedetto dal mare, il Cns organizza dei corsi di vela per adulti, sia di deriva che di altura, garantendo ampia flessibilità oraria.

Ma la grande novità di quest’anno sta nel corso di vela al tramonto, che permetterà di imparare uno sport bellissimo, nel momento di massima bellezza del mare sambenedettese.

Per informazioni si può consultare il sito Internet www.circolonautico.info o rivolgersi al numero di telefono 0735/584255.