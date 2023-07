SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È iniziato il camp “Divertimento & Inclusione”, organizzato a San Benedetto del Tronto dall’APS Sordapicena Sociale, ASD Sordapicena Sportiva e Coda Italia APS.

60 bambini e ragazzi tra i 7 e i 15 anni, sordi, udenti e Coda, figli udenti di genitori sordi, provenienti da tutta Italia, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di accessibilità a 360°.

I bambini saranno, infatti, affiancati da interpreti Lis, lingua dei segni italiana, assistenti alla comunicazione ed educatori sordi. Grazie al contributo dell’8×1000 della Chiesa Valdese, 25 bambini hanno potuto partecipare gratuitamente.

Per tutti e 60 gli iscritti, invece, il pernottamento è offerto dall’ASD Sordapicena Sportiva presso l’Ostello Ipsia. Tantissime le attività in programma: sport acquatici grazie alla Lega Navale Italiana, visita guidata al Museo Ittico, uscita in barca con l’ASD Argonauti, parco avventura, acquapark, spettacolo di “Maurizio e la pallina rossa” e molto altro.

Rinnovata la collaborazione per il secondo anno consecutivo con la prestigiosa Gallaudet University e con l’allenatrice di calcio, Liza Offreda.

Per l’iniziativa la provincia ha concesso il proprio patrocinio, mentre la fabbrica Barilla, oltre a permettere la visita dello stabilimento, ha offerto dei suoi prodotti.

Un camp che è giunto ormai alla quarta edizione e il cui numero record documenta quanto i bambini e le famiglie credano in questo progetto di reale “divertimento & inclusione”.