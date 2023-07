SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un Villaggio per Crescere è un progetto socio-educativo, si tratta di una realtà supportata dall’Associazione Michelepertutti Onlus. La proposta educativa è stata scelta da un gruppo di esperti dei settori infanzia e famiglia che, in base a evidenze scientifiche, hanno messo insieme una rosa di attività, che sostengono lo sviluppo dei piccoli e rafforzano le competenze dei grandi.

Per l’apertura della stagione estiva, il team del Villaggio per Crescere ha chiesto alla società Lifeguards Riviera delle Palme e a Croce Rossa Italiana di illustrare a genitori e bambini quali sono le regole base da rispettare per vivere il mare e la spiaggia in sicurezza e tranquillità. L’iniziativa è rivolta a bambini, da 0 a 6 anni, e genitori.

L’appuntamento per i piccoli sotto i 6 anni, accompagnati dagli adulti di riferimento è per giovedi 13 luglio alle 8:30 presso Spiaggia Accessibile a tutti, sita sul Lungomare Europa tra le concessioni 42 e 44.

L’incontro, della durata di circa 1 ora, è gratuito. Prevede per i grandi la spiegazione delle basilari norme di sicurezza al mare e per i più piccoli momenti di gioco.

Richiesta la prenotazione al numero 3757466320.