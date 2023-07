MONTEPRANDONE – Da parte dell’associazione Alchimie d’arte la locandina ecco il secondo appuntamento del festival Noir Piceno che si terrà mercoledì 12 luglio, alle 21, al parco pubblico “Il giardino dei colori”. Ospite lo scrittore Leonardo Masetti che presenta il libro “I migliori anni della mia vita”. Espongono gli artisti: Emidio Mozzoni, Carina Pieroni, Laura Nardinocchi. Ingresso gratuito. Info 328554658

Chi è lo scrittore Leonardo Masetti autore del libro “I migliori anni della mia vita”

Leonardo Masetti nasce e cresce in Provincia di Firenze. Durante il suo periodo universitario, scrive cronaca per il giornale “La Nazione”, pubblicando alcuni interessanti articoli di cronaca.

Nel 2002, all’età di 27 anni, Leonardo Masetti si trasferisce negli Stati Uniti, stabilendosi a New York, dove inizia come produttore musicale e ottiene un contratto discografico con la Deep Sound Records per il singolo pop/dance “Don’t Disappoint Me”. Il single scala ben 2 classifiche canadesi.

Nel 2016, in collaborazione con Pier Paolo Piccoli, un produttore italiano anche lui residente a New York, crea la western/fantasy graphic novel “Iktomi”, pubblicata dalla Source Point Press.

Sempre in collaborazione con Pier Paolo Piccoli, Leonardo ha scritto sei sceneggiature TV, in inglese.

Nel 2021, in pieno Covid, Leonardo scrive il romanzo “I migliori anni della mia vita”<https://www.recensionelibro.it/i-migliori-anni-della-mia-vita-leonardo-masetti/>, inizialmente scritto in inglese ma, successivamente, riscritto dallo stesso Leonardo in italiano. Il romanzo, pubblicato dalla Porto Seguro Editore, è attualmente disponibile in tutt’Italia.

Quarta di copertina libro “I migliori anni della mia vita”

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, un ragazzo non ancora ventenne di nome Antonio Lugará è pronto ad arruolarsi nel Regio Esercito. Cosa lo ha spinto a compiere un atto così estremo che gli cambierà la vita? Sta scappando da qualcosa…o da qualcuno? Il romanzo ripercorre i mesi precedenti della vita di Antonio, trascorsa a Bagheria, la cui vita – e quella dei suoi amici – s’intreccia con le pericolose macchinazioni del sanguinario Don Calogero, un avido caporione disposto a tutto per ottenere il controllo del territorio della Conca d’Oro.

“I migliori anni della mia vita” pone le fondamenta sulle emozioni e sulle riflessioni di grotteschi e caricaturali protagonisti: storie di amori proibiti, vili tradimenti, omicidi efferati e valorose prove di amicizia si inseriscono nel tipico paesaggio rurale della Sicilia, all’apparenza pacifico ma che, in realtà, è corroso dal potere esercitato dalla violenza criminale