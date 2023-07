GROTTAMMARE – Già da venerdì 7 luglio si è iniziato a respirare aria di festa con l’allestimento degli stand dello street food e il mercatino artigianale. Nel weekend, poi, fra l’odore di arrosticini e birra, l’atmosfera si è caricata di romanticismo.

Nel dettaglio, sabato alle 22:30 centinaia di persone si sono riversate nella spiaggia antistante al Kursaal per esprimere un desiderio, affidando una piccola lanterna al mare. Per “Mille Luci sul Mare, Mille Pensieri D’Amore“.

Domenica dalle 21:30 ha avuto luogo in piazza Kursaal un tributo a Renato Zero con Daniele Si Nasce. Il concerto ha accompagnato il pubblico fino a pochi istanti prima dello spettacolo pirotecnico. Prezioso è stato il momento in cui la famosa canzone “Spiagge” ha fatto da sfondo al mare calmo puntellato di luminose lancette.

La serata di domenica si è conclusa con uno degli eventi più attesi dell’estate grottammarese. Migliaia di persone hanno riempito la spiaggia per LUMINA, il grandioso spettacolo piromusicale a cura della PSC Fireworks. I fuochi d’artificio hanno illuminato cielo e mare, facendo avvicinare amici e amanti. Al ritmo di alcune delle canzoni del momento. Con lo sguardo fisso al cielo, per una volta sarebbe bello immaginare di poterli ammirare sullo specchio degli occhi, carichi di un’emozione che il mare, tanto ampio, non ha. Per l’occasione è stato garantito anche il servizio di bus navetta gratuito.

QUI il video del gran finale dello spettacolo piromusicale.