CORROPOLI – Nuovo appuntamento della XII edizione di CinquecentoJazz, con il patrocinio ed il supporto del comune di Corropoli e della Regione Abruzzo, con il concerto per il Premio Alfredo Impullitti 2023.

Domenica 16 luglio, alle ore 21,30, nella splendida piazza Pie’ di Corte a Corropoli, Bill Frisell si esibirà alla chitarra elettrica insieme al suo quartetto nel progetto Four. Nel corso dell’evento, il Maestro Frisell riceverà il premio Alfredo Impullitti 2023 alla carriera. Presenterà la serata Elvezio Rosati.

Classe 1951, considerato uno dei musicisti più versatili del jazz, alla fine degli anni ’90, Frisell era uno dei musicisti jazz più famosi al mondo, con un pubblico e un’estetica che trascendevano i confini di qualsiasi stile. La timbrica della sua chitarra è riconoscibile sia che suoni avant-jazz che americana o pop. Ha pubblicato più di 85 album come leader o co-leader ed è apparso in centinaia come sideman.

L’ultimo lavoro, “Four,” rappresenta una straordinaria riflessione di 13 brani sulla perdita, il rinnovamento e l’ amicizia ed è il suo terzo album per la prestigiosa e storica Blue Note. In questo album il chitarrista offre nuove interpretazioni di originali precedentemente registrati e nove nuovi brani realizzati con una nuova formazione di amici musicisti: Gerald Clayton al pianoforte, Johnathan Blake alla batteria e il collaboratore di lunga data, Greg Tardy, al sassofono e clarinetto, gli stessi che si esibiranno con lui a Corropoli.

Ingresso gratuito.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cinema Teatro in via San Giuseppe, ex scuola elementare, centro storico.

Per informazioni: 349 625048