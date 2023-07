CATANIA – L’Happy Car Samb U20 saluta Coppa Italia Aon e stagione 2023 con una bella vittoria, imponendosi nettamente 5-2 contro il Pisa sulla spiaggia di Catania.

I rossoblù di mister Gianluigi Rossetti, arrabbiati per l’immeritata mancata qualificazione alle semifinali causa differenza reti dopo il k.o con Cagliari (2-5 nonostante i gol di Daniele Pompei e Nicolò De Baptistis), chiudono subito avanti 2-1 il primo periodo con le firme dello stesso De Baptistis e dell’altro gioiellino Thomas Cameli seguite dalla rete toscana firmata Bacci.

Nuovo emozionante botta e risposta nella ripresa, con la Samb che allunga grazie alla punizione vincente del portiere Samuele Stefano e Pisa ancora in vita con il rigore trasformato da Marchetti. I rossoblù, però, sigillano il successo nel terzo e ultimo tempo: doppietta show di Lorenzo D’Angelo e gli ospiti non riescono a reagire.

Seconda vittoria su 3 partite (all’esordio sconfitto 3-4 il Catania BS padrone di casa con doppietta di Ragni e Cameli-Fiscaletti) per la giovanissima banda Rossetti (sempre composta da tanti giocatori sotto età in rosa), che si piazza al nono posto nella competizione in attesa di ripresentarsi il prossimo anno più carica che mai verso nuovi obiettivi da raggiungere.