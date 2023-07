SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo integralmente il nuovo post su Facebook del dottor Claudio Maria Maffei.

Ricordo ancora una volta la manifestazione di Ancona del prossimo 15 luglio promossa da CGIL, CISL e UIL e finalizzata a salvare la sanità delle Marche

Credo che ci siano due punti importanti da chiarire: perché le Marche hanno un loro problema specifico in tema di Servizio Sanitario e cosa si potrebbe fare nella nostra Regione e non si fa. Queste le mie personali risposte alle due questioni.

La sanità delle Marche ha dei suoi specifici problemi perché è malgovernata e la dimostrazione sta ad esempio nei ritardi rispetto alle altre Regioni sia nel recupero delle prestazioni perse durante la pandemia che nella realizzazione delle strutture finanziate dal PNRR. Ma molte altre cose lo dimostrano quotidianamente come il fatto che le nuove 5 Aziende Sanitarie Territoriali debbano ancora partire prive come sono di quelle nuove Direzioni complete che in due mancano del tutto. E nel frattempo i cittadini sperimentano ogni giorno la crisi degli ospedali pubblici e le carenze crescenti dei servizi territoriali.

Prendersela come fanno Presidente e Assessore col governo centrale (degli stessi partiti) e con quelli di prima (che non ci sono più da oltre due anni e mezzo) è infantile. Il nuovo Piano Socio Sanitario era l’occasione per tirare fuori nuove idee e invece si sono rispolverate idee vecchissime (come la riapertura dei piccoli ospedali nel proprio orto elettorale) senza alcun tentativo di fare scelte compatibili con le risorse e il personale disponibili.

Cosa si potrebbe fare e non si fa? L’elenco è lunghissimo: far lavorare i Direttori e i dirigenti sui problemi dei cittadini e non sulle fisime della politica, avere un rapporto serio con i privati (da più di un anno senza accordi e adesso alle prese con la ipotesi di gare che non si sa chi, come e quando farà), concentrare le attività chirurgiche negli ospedali più attrezzati per sostenerla, fare un accordo di confine per la mobilità sanitaria con la Emilia-Romagna, sperimentare nuovi modelli organizzativi come l’impiego degli infermieri di famiglia e di comunità e l’introduzione di figure come gli Operatori Socio-Sanitari riqualificati, comunicare ai cittadini l’esigenza di una sanità con

meno (ma migliori) ospedali in modo da dare più servizi territoriali, coinvolgere gli operatori in una progettualità che li valorizzi, ecc.

Non c’è niente di facile, ma c’è molto di possibile. E alla solita domanda (perché quelli di prima erano meglio?) do la risposta di sempre: li ho criticati più di chiunque altro e adesso cerco di dar loro una mano mantenendo le stesse idee e gli stessi principi.

Quindi il 15 manifestiamo perché la salute dei marchigiani sia tutelata meglio, a Roma, ma anche ad Ancona.