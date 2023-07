GROTTAMMARE – Doppio colpo in attacco per il Grottammare Calcio: ecco la punta Alessandro Mattoli e il jolly Simone Liberati.

Segue il comunicato del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2023/24, con due importanti innesti per il reparto avanzato: Alessandro Mattioli e Simone Liberati.

Attaccante classe 1991, Mattioli è reduce da una strepitosa stagione con la maglia dell’Azzurra Mariner con la quale ha raggiunto la finale playoff di Prima Categoria. “Essere arrivato al Grottammare è per me un motivo di orgoglio – dichiara Alessandro Mattioli – e spero di ricambiare la fiducia nel modo migliore. Forza Grottammare!”.

Ala, seconda punta, centrocampista offensivo: Simone Liberati è un jolly d’attacco che si è reso protagonista di 5 ottime stagioni con la maglia dell’Atletico Centobuchi. “Ringrazio il Grottammare per l’oppurtunità – sono le prime parole di Liberati da biancoceleste – e sono molto contento di essere approdato qui. Vengo da un infortunio che mi ha frenato nell’ultima stagione e non vedo l’ora di tornare in campo: sto dando il massimo per recuperare il prima possibile e mettermi a disposizione del mister e della squadra. Voglio ripagare la fiducia che la società mi ha mostrato”.