SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 92 anni e negli occhi tanta voglia di guardare al futuro.

Una rimpatriata degli ex alunni che si sono diplomati come Periti chimici nel giugno 1966 presso l’Iti Montani di Fermo (CLICCA QUI), è stata l’occasione per ascoltare Don Franco Monterubbianesi, fondatore della Comunità di Capodarco, all’epoca insegnante di quella classe.

Delle sue parole, calibrate e ponderate, colpisce l’estrema lucidità e spontaneità nel disegnare il quadro della società odierna, in tutte le sue contraddizioni. Un’analisi reale, a tratti dura e critica ma volutamente costruttiva anche nei confronti della Chiesa di cui lui stesso è parte. Un discorso di gran lunga più autentico di tutti coloro che sbandierano la volontà di occuparsi degli ultimi, degli emarginati.

A tal proposito, “i giovani sono i veri emarginati del nostro tempo“, chiosa in maniera lapidaria, con lo sguardo amareggiato. Anzi, forse preoccupato per il futuro che verrà per le prossime generazioni. Già, il futuro: quello che continua ad inseguire nonostante abbia compiuto da poco più di un mese 92 anni e nonostante non abbia apparentemente più nulla da dimostrare in termini di impegno per l’accoglienza e l’altruismo.

Di seguito riportiamo le parole rilasciate al nostro direttore Nazzareno Perotti.

“Ho sempre affrontato il problema del futuro, ho chiesto di lavorare ancora per altri 3 anni per il Signore. Ho le mie difficoltà, ma continuo a lottare moltissimo per una società diversa che oggi è necessaria soprattutto per i giovani. Io mi sono impegnato in tutti questi anni per i disabili e lo faccio tutt’ora, ma oggi sono i giovani i veri emarginati: si suicidano, il 20% sono depressi, e la depressione è una vera malattia. Tutti parlano dei giovani ma nessuno ha mai fatto davvero qualcosa per aiutarli a crescere nella società in ottica futura. Molti di loro sono disoccupati, 2 o 3 milioni in Italia non studiano ne lavorano, sopravvivono di comunicazioni vuote, dove sono a contatto con tutti ma nella realtà sono sempre più soli. A proposito questo, penso che abbiamo perso la fede in Dio nella storia. La Chiesa, purtroppo, ha camminato in termini di sopravvivenza a fianco al potere. Ora con Papa Francesco abbiamo inaugurato un nuovo corso, lui ci ha ricordato che la fede senza amore diventa chiusura. Dobbiamo dare ai giovani la speranza di vivere e di lottare“.

Le parole di Don Franco Monterubbianesi, sono di quelle lasciano il segno, poichè pronunciate da una persona che ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli ultimi e che evidentemente ha lo sguardo critico e l’autorevolezza per individuarli e per parlarne. Fa pertanto riflettere, anzi dovrebbe spaventarci, che secondo lui gli emarginati al giorno d’oggi siano i più giovani, privati del loro futuro di cui nessuno parla autenticamente con “Amore”, per citare quanto da lui detto.

E’ auspicabile che il discorso di Don Franco Monterubbianesi sia un tassello che contribuisca a rimodulare gli obiettivi reali per il futuro del nostro Paese, di cui i giovani saranno gli interpreti. Il loro destino, nel bene o nel male, sarà frutto oltre che della loro responsabilità personale, anche dell’attenzione di chi dovrebbe supportare le loro istanze.