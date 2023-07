RIMINI – Ancora una volta sul tetto d’Italia le atlete rivierasche della World Sporting Academy ai Campionati Nazionali Silver dove ha partecipato con 17 atlete nei 3 settori (Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica) in complessivi 8/10 giorni di gare.

Brillano in particolare:

• Beatrice Santori CAMPIONESSA NAZIONALE ALL AROUND LD3 GAF Cat. S2 e VICE – CAMPIONESSA NAZIONALE Specialità TRAVE;

• Andreah Battellini CAMPIONESSA NAZIONALE ALL AROUND LB3 GAF Cat. S2;

• Alessia Ricchioni VICE – CAMPIONESSA ALL AROUND LB3 GAF Cat. S2.

Mentre per tutti gli altri ottimi piazzamenti tra le/i migliori 15 ginnaste/i nei rispettivi livelli e categorie la dicono lunga sul valore ddll’Academy sambenedettese:

LE3 GAF Cat. S2:

• Alina Artene 6^ class. Specialità VOLTEGGIO, 36^ TRAVE, 37^ CORPO LIBERO, 31^ class. ALL AROUND;

LD3 GAF Cat. S2:

• Beatrice Santori CAMPIONESSA NAZIONALE ALL AROUND, 2^ class. Specialità TRAVE, 11^ class. VOLTEGGIO e CORPO LIBERO;

LC3 GAF:

• Chiara Kuci 4^ classificata Cat. S1;

• Angelica Azzoni 16^ classificata Cat. S1;

• Chanel Gabrielli 25^ classificata Cat. S1;

LC3 GAF:

• Caterina Cappelletti 13^ classificata Cat. J2;

LB3 GAF:

• Andreah Battellini CAMPIONESSA NAZIONALE ALL AROUND Cat. S2;

• Alessia Ricchioni VICE – CAMPIONESSA NAZIONALE ALL AROUND Cat. S2;

• Rachele Citeroni 11^ classificata Cat. S1;

• Laura Del Governatore 10^ classificata Cat. J3;

• Claudia Citeroni 6^ classificata Cat. J2;

• Sofia Mazzagufo 11^ classificata Cat. J1;

• Rebecca Barbizzi 50^ classificata Cat. J1;

LA GAF Cat. A4:

• Bianca Perrone 33^ classificata;

LA GAM Cat. A2:

• Giona Santori 36^ classificato;

LA2 GR Cat. J2:

• Sofia Toccaceli 41^ class. ALL AROUND, 21^ class. Specialità CLAVETTE, 55^ Specialità CERCHIO;

LC GR Cat. S1:

•Flavia Camaioni 13^ class. ALL AROUND, 11^ class. Specialità CERCHIO e 13^ class. Specialità CLAVETTE.

Fieri ed orgogliosi per i risultati e soprattutto per l’atteggiamento con il quale hanno saputo affrontare anche quest’impegno agonistico durante l’estate continueranno a prepararsi per i prossimi campionati mentre lo staff dell’Academy sarà altresì impegnata nei Summer CAMP 2023 che vedranno la partecipazione di società provenienti da 9 regioni italiane e due dall’estero:

– Piemonte

– Lombardia

– Trentino

– Marche

– Umbria

– Lazio

– Abruzzo

– Molise

– Puglia

– 2 società dalla Svizzera