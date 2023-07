SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto Pronto per la Tennis Cup 2023. Il torneo ATP chellenger 100 avrà un montepremi di 180.000 Euro. La compeetizione vinta lo scorso anno da Raul Brancaccio, ha visto tra i campioni delle edizioni passate, tenisti che hanno scalato il ranking mondiale come Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Tanti i campioni che si sfideranno dal 9 al 16 Luglio tra i quali spiccano i nomi di Richard Gasquet ed il giovane talento pesarese Luca Nardi.

L’eevento è stato lanciato nel corso di una conferenza stampa in cui erano presenti il Presidente del Circolo Tennis Maggioni Afro Zoboletti, presidente della Fitp Marche Emiliano Guzzo, il Sindaco Antonio Spazzafumo e l’ assessore allo sport Cinzia Campanelli.

«Giocheremo il torneo in concomitanza della seconda settimana di Wimbledon – informa il presidente Zoboletti – l’upgrade ad ATP challenger 100 ha incrementato il montepremi , questo ci ha consentito di avere un’ottima entry list. L’ultimo giocatore ad accedere al main draw al momento è il numero 188 del mondo. Avremo in gara 2 ex campioni del torneo: lo spagnolo Albert Ramos e l’azzurro Raoul Brancaccio»

«Il Comune crede in un evento come questo e ci punta sempre di più. – annuncia il Sindaco Spazzafumo -Si tratta di un appuntamento clou nel panorama sportivo dell’estate sambenedettese. A differenza di altre manifestazioni la San Benedetto Tennis Cup allieterà gli sportivi e i turisti nell’arco di 8 giorni»

«Entrando al Circolo si respira immediatamente aria da grande evento internazionale- afferma l’Assessore Campanelli– Il Comune ha predisposto una serie di navette gratuite che per la durata del torneo faranno la spola fra la periferia e il Maggioni, consentendo di evitare il ricorso alle autovetture. E per chi vorrà venire con la macchina ci sarà un parcheggio all’ex Galoppatoio»

Sarà allestita una tribuna provvisoria, e si arriverà quasi a mille posti, e sarà implementato in via sperimentale l “hawk eye” su terra per la prima volta al mondo al campo centrale del Maggioni.