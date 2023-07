SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riuscire ad accrescere il valore del proprio repertorio pur restando sul palco in perfetta solitudine è prerogativa di pochi artisti: Niccolò Fabi è senza dubbio uno di questi, e l’ha dimostrato giovedì sera, incantando il pubblico sambenedettese.

L’intimità di una piccola cornice come quella di Piazza Piacentini, nel cuore del Paese Alto, ha contribuito a rendere l’esibizione raccolta e interattiva come un “falò in spiaggia”, come l’ha definita lo stesso cantautore romano. Mantenendo il suo aplomb raffinato e pacato, al 55enne musicista è stato sufficiente commentare i suoi brani con frasi concise, profonde, spesso ironiche per coinvolgere dal punto di vista emotivo gli ascoltatori, accompagnandoli in un viaggio tra le note e le strofe che hanno reso memorabile una carriera ormai quasi trentennale.

Fabi si è diviso tra le sue chitarre acustiche, con cui ha scandito pezzi ritmati e narrativi – talvolta sommessamente politici – del suo canzoniere come “È non è”, “Vento d’estate” o “Filosofia agricola”, e il pianoforte che lo ha supportato nei momenti più commoventi della serata, quelli in cui ha intonato magistralmente brani come “Vince chi molla” – a cui lo stesso autore ha affermato di essere particolarmente legato – o “Una mano sugli occhi”, vere e proprie riflessioni poetiche su topoi quali la morte e l’amore.

Il pubblico ha calorosamente raccolto gli inviti dell’artista, alzandosi in piedi sul finale per cantare “Lasciarsi un giorno a Roma” e ballare l’encore “Lontano da me”.

Fabi, acclamato dopo un’ora e mezza di eccellenza assoluta a livello interpretativo, ha salutato la Riviera confermandosi tra gli artisti più capaci di proporre una commistione tra l’umiltà del pop e la profondità di contenuti, talvolta inaccessibile, della canzone d’autore nel panorama italiano.