SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nell’ambito della stagione concertistica 2023, la Società Filarmonica Ascolana, in collaborazione con la Fondazione Gioventù Musicale ” L. Petrini” di San Benedetto del Tronto, propone un nuovo progetto sinfonico crossover con cui l’ Istituzione Sinfonica Abruzzese vuole rendere omaggio al grande re del pop Michael Jackson.

Lo spettacolo, ideato nel 2022, a 40 anni dall’uscita di Thriller, andrà in scena mercoledì 12 luglio, alle ore 21,15 in piazza Bice Piacentini a San Benedetto del Tronto. Firmato da Roberto Molinelli, direttore e ideatore degli arrangiamenti dei più grandi successi di Jackson in chiave sinfonica, e da Claudio Salvi per il concept, i testi e la regia, lo spettacolo vedrà sul palco le voci soliste di Clarissa Vichi e Mattia Sciascia, l’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il coro, la rock band e Fabrizio Bartolucci in veste di attore.

I biglietti possono essere acquistati on line sul circuito CiaoTickets oppure la sera del concerto.

Costi: euro 15,00 intero, euro 10,00 ridotto per under 18, over 65, soci e familiari conviventi Società Filarmonica Ascolana APS

Per informazioni: 347 6110062