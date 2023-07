CATANIA – Una meravigliosa Happy Car Samb U20 batte 3-4 i padroni di casa del Catania Beach Soccer all’esordio in Coppa Italia Aon 2023, mettendo in scena un’incredibile rimonta last minute.

I rossoblù di mister Gianluigi Rossetti sbloccano subito il match con Thomas Cameli, poi devono fare i conti con la solita sfortuna sotto porta e chiudono in svantaggio 2-1 il primo tempo dopo i gol di Bilieri e Campagna.

Nella ripresa il risultato resta invariato, mentre il terzo e ultimo periodo regala tanti fuochi d’artificio. La Samb pareggia con Christian Ragni e Catania rimette la freccia grazie ad un altro guizzo di Bilieri, ma il cuore rossoblù è sempre differente e così arriva un finale da sogno: ci pensano ancora Ragni (doppietta personale) e Andrea Fiscaletti a firmare una vittoria bellissima per la banda Rossetti.

Venerdì 7 luglio sfida decisiva contro Cagliari (diretta streaming sulla pagina Facebook Samb dalle ore 14.30) per qualificarsi alle semifinali della prestigiosa competizione nazionale.