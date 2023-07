GROTTAMMARE – Nel pomeriggio di giovedì 6 luglio si è registrato un altro incidente nel tratto di autostrada A14 più discusso e problematico, Grottammare-Pedaso. Spesso squassato dai lavori, spesso cornice di gravi eventi.

La segnaletica luminosa informa: “4 km di coda per incidente al km 301“. Questo poco prima dell’uscita di Grottammare. Si tratta di un tamponamento che vede coinvolti tre mezzi pesanti. Al momento il tratto è chiuso e il traffico bloccato.

La frase che sempre più spesso rimbomba nella testa degli automobilisti è: “ho sbagliato a prendere l’autostrada”. Il tratto è preferibilmente da evitare, ma non sempre è possibile farlo. Il primo pensiero va alle vittime e ai feriti che continuano a registrarsi, ma che speriamo non ci siano questa volta, e alla viabilità urbana che ogni volta ne risente.

La nota dei Vigili del Fuoco di San Benedetto:

«I vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore 16:00 circa, per un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14 nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, nella carreggiata in direzione Nord. L’incidente ha coinvolto tre mezzi pesanti di cui una cisterna trasporto latte e una cisterna GPL. La squadra VVF che è intervenuta dal Distaccamento di San Benedetto del Tronto, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi coinvolti e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Non si registrano feriti.

Successivamente i VVF hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento.

Sul posto 118 e Polizia Stradale».