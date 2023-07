GROTTAMMARE – Anche a Grottammare è stato predisposto il primo lido ad alta accessibilità, presso la spiaggia libera n.9 del Lungomare Sud. Inaugurato nel mese di giugno, il progetto è partito a marzo con l’accoglimento da parte dell’Anffas di Grottammare della proposta dell’amministrazione comunale.

La concretizzazione del progetto ha reso la spiaggia libera realtà, rendendola accessibile davvero a tutti e per tutti. La gestione è stata affidata all’Anffas col proposito della massima fruizione della spiaggia e della garanzia di un servizio di pubblica utilità sempre più richiesto.

Maria Lauri, presidente dell’associazione di promozione sociale Anffas, ha spiegato: “il nostro Comune ci ha affidato una grande spiaggia libera con le attrezzature per portare in acqua il disabile fisico. L’abbiamo definita “spiaggia inclusiva” dove il turista o il residente può accedere a costi zero”.

L’iniziativa rientra a buon diritto tra le azioni che l’Amministrazione mette in campo regolarmente per il miglioramento delle condizioni di accessibilità e per il mantenimento della certificazione “Bandiera Lilla”.

Nel dettaglio la spiaggia è stata allestita con un’ampia passeggiata che conduce fin sotto ombrelloni che garantiscono comode zone di ombra. Sono a disposizione anche speciali sedute da mare che permettono alle persone con disabilità di stare in spiaggia o in acqua in piena sicurezza. Il servizio può essere prenotato chiamando il numero 328/ 6398055 almeno 24 ore prima dell’utilizzo in spiaggia.