RIPATRANSONE – Parte il conto alla rovescia per un imperdibile evento musicale a Ripatransone!

Il Tilt Summer Festival animerà le calde serate d’agosto nella splendida location del Teatro delle Fonti.

Svelati i primi due ospiti!

Il 9 agosto arriverà Naska. Cantautore e rapper marchigiano, classe 1997, Naska cresce con la scena pop punk e punk rock di blink-182, Sum 41 e Green Day, per poi appassionarsi alla emo trap americana capitanata dal cantante Lil Peep, influenze che trovano ampio spazio nella sua musica. Il suo stile, dai singoli di esordio al primo EP Alo/Ve, privilegia l’emo rap, per poi passare in maniera più decisa al pop punk con Rebel e La mia stanza. Tra le sue collaborazioni, “Che benessere !?” con Lo Stato Sociale e “Porno” con i Finley.

Il 21 agosto sarà la volta di Marlene Kuntz. Gruppo rock alternativo italiano formatosi nel 1990 e originario della provincia di Cuneo. Emersi sulla scena rock italiana verso la metà degli anni novanta, sono stilisticamente avvicinabili alla fusione tra rumore e forma canzone operata dai Sonic Youth e alle sonorità dei gruppi di noise rock in generale, pur mantenendo una forte vena cantautorale.

L’ingresso all’evento è gratuito con prima consumazione obbligatoria.

Tra gli organizzatori del festival anche il nostro partner, Ristorante Pizzeria Lu Cuccelò di Ripatransone