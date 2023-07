SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 7 luglio nella piazza di via Montebello si terrà un evento di pugilato, organizzato dall’associazione “S22 Training Crew”. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, l’area ospiterà un incontro di boxe dilettantistica aperto al pubblico.

Per permettere lo svolgimento dell’evento in sicurezza, è stata disposta una serie di modifiche alla viabilità che insisteranno nell’area per tutta la durata dell’evento.

Dalle 15 alla mezzanotte di venerdì 7 luglio, nell’area circostante l’evento, ovvero in via Roma (lato sud), via Montebello e via La Spezia, sarà vietata la sosta a tutti veicoli.

Dalle 20 alla mezzanotte sarà inoltre vietato il transito in via Montebello, in via Legnago e in via La Spezia, nei tratti delle strade a ridosso della piazza.

Il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, a fronte delle consistenti modifiche alla viabilità, il transito nell’area interessata dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono allo spazio dell’evento saranno di fatto limitati.

Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.