SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 8 luglio a San Benedetto si terrà il terzo Piceno Pride, la manifestazione a sostegno dei diritti della comunità LGBTQIA+. In occasione dell’evento, che consisterà in una marcia con partenza da piazza Bambini del Mondo, ovvero dalla sede del Civico Municipio, fino a piazza Cesare Battisti, la viabilità cittadina subirà delle modifiche.

Il corteo partirà alle 16.30 e attraverserà la città passando lungo viale De Gasperi, viale Curzi, viale Moretti e piazza Matteotti per poi proseguire attraverso via XX Settembre fino all’arrivo in piazza Battisti, dove i partecipanti si raduneranno ai piedi del palco allestito per l’occasione.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 15 alle 23 di sabato 8 luglio sarà vietata la sosta a tutti i veicoli in piazza Battisti e nel tratto di strada compreso tra via Crispi e corso Mazzini. Inoltre dalle 16.30 il traffico veicolare sarà interrotto nelle strade interessate dalla manifestazione al momento del passaggio del corteo.

Come sempre, il Comando della Polizia Municipale sottolinea che, a fronte delle consistenti modifiche alla viabilità, il transito nelle aree interessate dall’evento e la sosta dei veicoli sulle strade che adducono al percorso saranno limitati. Laddove possibile, si raccomanda quindi di impiegare percorsi alternativi ed evitare il passaggio nelle aree immediatamente adiacenti all’evento.