SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altri provvedimenti, quelli del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, al Presidente della A.S. Sambenedettese Roberto Renzi: 6 mesi di inibizione e mille euro di ammenda.

Segue il comunicato ufficiale.

“Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare composto dai Signori: Pierpaolo Grasso – Presidente Antonella Arpini – Componente Paolo Clarizia – Componente Andrea Fedeli – Componente (Relatore) Maurizio Lascioli – Componente Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA ha pronunciato, all’udienza del giorno 5 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30175/631 pf22- 23/GC/SA/ep del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, nei confronti del sig. Roberto Renzi e della società AS Sambenedettese Srl, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il signor Roberto Renzi, mesi 6 (sei) di inibizione;

– per la società AS Sambenedettese Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 luglio 2023″.