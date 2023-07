MONTEPRANDONE – L’associazione culturale Alchimie d’Arte, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza la quarta edizione di “Noir Piceno” festival nazionale della letteratura e delle arti.

Si tratta di quattro appuntamenti con autori del genere “romanzo nero” che presenteranno i loro libri presso il parco pubblico “Il Giardino dei Colori”, in via Gramsci a Centobuchi.

Si parte domenica 9 luglio, con Massimo Moscato che presenta il libro “La svastica del cielo”. Il romanzo nasce dalla volontà dell’autore di portare a conoscenza del pubblico l’antica stirpe degli Umru-Naharki, progenie degli attuali abitanti del sud della regione umbra. La loro tempra, il loro coraggio, i loro riti sacri e le loro divinità sono descritte per testimoniarne perfino la provenienza proto indo europea, secondo le più recenti scoperte archeo-genetiche. La mappa segreta, che giungerà fino ai nostri giorni, rappresenta l’elemento aggiunto – dalla fantasia dell’autore – alle testimonianze storiche. Intorno ad essa si susseguiranno trafugamenti, omicidi e peripezie che terranno il lettore col fiato sospeso.

Presentano la serata Domenico Parlamenti Presidente di Alchimie d’Arte e Enrica Consorti dirigente di Alchimie d’arte, con voce recitante di Tiziana Ferretti. Espongono gli artisti Emidio Mozzoni, Tiziana Marchionni, Gabriele Partemi.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 12 luglio. Ospite della serata Leonardo Massetti con il libro “I migliori anni della mia vita”. Si proseguirà mercoledì 19 luglio, con Andrea Ansevini e il suo “Morte nell’acciaieria”. Chiuderà la rassegna venerdì 21 luglio, Franco Casadio con “L’impronta del Diavolo”.

Tutti gli appuntamenti ad ingresso gratuito si terranno al parco pubblico “Il Giardino dei Colori” e avranno inizio alle ore 21.

In caso di pioggia si sposteranno presso la Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità, a Centobuchi.

Per info 3285546583.