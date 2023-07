CENTOBUCHI – L’Atletico Centobuchi comunica ufficialmente che 5 calciatori non faranno parte della rosa per la stagione 2023-2024: si tratta del portiere Jacopo Filipponi, il difensore Roberto Piunti, i centrocampisti Alessio Di Salvatore e Nicolò Travaglia e l’attaccante Gianmarco Iovannisci.

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica che il portiere Jacopo Filipponi, il difensore Roberto Piunti, i centrocampisti Alessio Di Salvatore e Nicolò Travaglia e l’attaccante Gianmarco Iovannisci non faranno più parte della rosa.

La società intende ringraziare i calciatori per la professionalità, la dedizione, l’impegno profuso e per gli obiettivi raggiunti in questi anni dove tutti hanno dato un contributo importante per la nostra maglia.

Inoltre augura loro le migliori fortune professionali e personali per il futuro”.