MONTEPRANDONE – I vigili del fuoco del Comando di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore 16:30 di ieri, martedì 4 luglio, per un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare nel territorio del Comune di Monteprandone, lungo la carreggiata in direzione Ascoli. L’incidente ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante. La squadra VVF che è intervenuta dal Distaccamento di San Benedetto del Tronto, ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi coinvolti.

Per una donna si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Successivamente i VVF hanno messo in sicurezza l’intera area dell’intervento.

Sul posto 118 e Polizia Stradale.