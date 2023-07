ASCOLI PICENO – Riportiamo di seguito un comunicato giunto in redazione e firmato dalla Segreteria Provinciale Ugl e dal Comitato No Tassa Bonifica Valtronto Valdaso:

Le recenti alluvioni in Emilia Romagna ed anche nelle Marche hanno fatto da svelamento del dissesto idrogeologico. C’è chi ha indicato come corresponsabile delle tragedie anche i Consorzi di Bonifica, ma il Presidente dell’Associazione dei Consorzi di Bonifica Francesco Vincenzi non ci sta. “colpa nostra! No gestiamo canali artificiali. I consorzi di bonifica devono gestire i canali artificiali, soltanto in Emilia Romagna quei canali percorrono 20.000 Km, trasportano l’acqua irrigua nel periodo estivo e la scolano nelle stagioni invernali.”

Così ha dichiarato Francesco Vincenzi al Corriere della Sera, 20 Maggio 2023 pagina 3. D’altronde il tragico dissesto idrogeologico si batte con una visione unitaria e con ingenti risorse finanziarie da parte dello Stato e con una lungimirante politica del territorio. Il Consorzio Bonifica Marche è il nulla di fronte a questa sfida; sia in tema di bonifica (non ha neanche redatto il Piano Regionale di bonifica) sia in tema di cura del reticolo idraulico minore. Sa perfettamente che l’opera di risanamento è completamente fuori dalla sua portata ma mette la sua tassa sui cittadini, trattati come sudditi, inventandosi ruoli e compiti di fatto elusi.

I cittadini, gli agricoltori, i possessori di appezzamenti di terre aride questo lo sanno perché lo vedono direttamente nei loro campi e sono fortemente adirati contro una tassa che è diventata odiosa. La proposta di legge Regionale che definisce i compiti del Consorzio Bonifica Marche ed azzera la Gabella di bonifica, è stata presentata il 25/03/2021; tutt’oggi, dopo due anni, è ancora ferma in commissione. È ora di dare una sveglia!!!

Le dimissioni dell’avvocato Netti da presidente del Consorzio Bonifica Marche, improvvise ed inattese, hanno aperto tanti interrogativi, ma hanno anche accelerato il cammino per una opportuna ridefinizione del Consorzio Bonifica Marche. I cittadini ci stanno chiedendo, mentre si susseguono ricorsi giuridici in Corte di Giustizia Tributaria e vessatori solleciti da parte dell’Agenzia Entrate e Riscossioni, cosa fa la politica. La politica del fare è chiamata a sciogliere nodi e dare soluzioni, non può tradire il cambiamento.

La proposta di Legge Regionale 39/21 di “Riforma del Consorzio di Bonifica Marche” esca dall’impantanamento e vada velocemente in Consiglio Regionale, venga approvata e cancelli l’odiosa tassa di bonifica.