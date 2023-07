CUPRA MARITTIMA – Le incerte condizioni meteo non hanno fermato l’Associazione Culturale Nuova Linfa che è andata ugualmente in scena con “Smania – La punizione di Dioniso“, presso il Cinema Margherita di Cupra Marittima. Un Cinema pieno che ha accolto favorevolmente la prima proposta della seconda edizione del Teatro Al Parco Festival e della sua Rassegna Kronos.

Simone Amabili, regista dello spettacolo, ha spiegato: “portare in scena Euripide non è mai facile, soprattutto se l’età media del cast è davvero molto bassa. È stata una sfida che abbiamo vinto perché è arrivata al pubblico quell’emozione propria delle tragedie greche”. Il signor Amabili è anche presidente di questa Associazione giovane sia perché nata lo scorso anno, sia perché, appunto, composta prevalentemente da ragazze e ragazzi.

Il vicesindaco Lucio Spina , al termine dello spettacolo, ha commentato, rinnovando l’invito alla seconda serata della rassegna: “Il teatro è bello e far avvicinare i giovani al teatro è ancor più bello ed è oggi una scommessa. Uno spazio di libertà come il palco è davvero raro da trovare. Qui potete esprimervi al meglio, liberamente, e non sarete mai giudicati”.

Venerdì 7 luglio presso il Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima alle ore 21:30 andrà in scena “Edmund Kean, Genio e Sregolatezza“. Uno spettacolo di e con Matteo Canesin, attore, regista e direttore artistico del teatro G.Gasparrini di Appignano.

Durante questo monologo, che rievoca la figura di Edmund Kean, stella del teatro inglese tra il secondo Settecento e il primo Ottocento, conosceremo i suoi lati più profondi, nascondendoci nel suo camerino, il luogo che per ogni attore è il limite tra finzione e realtà.

Come afferma Canesin sul suo spettacolo: “Kean è in ognuno di noi con i nostri momenti felici e con le nostre fragilità. Egli descrive la sua esistenza attraverso Shakespeare, entrando nell’essenza dell’essere umano e facendoci comprendere i nostri sentimenti, nella maniera più pura e più diretta possibile attraverso un vortice di emozioni estreme. Shakespeare non si può recitare, si deve vivere intensamente e Kean l’ha fatto”.

Lo spettacolo sarà inoltre impreziosito dalla musica dal vivo del Maestro Lucio Matricardi. La prenotazione del posto è obbligatoria presso l’ufficio IAT o al numero 353 4106942. È disponibile il servizio navetta gratuito a partire.