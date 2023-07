ASCOLI PICENO – La AST di Ascoli Piceno ha elaborato un opuscolo informativo per agevolare i turisti, italiani e stranieri, presenti nel territorio piceno, che necessitano di Assistenza Medica di Base.

La guida è già consultabile e scaricabile sul sito. Sarà diffusa capillarmente presso i comuni, le strutture ricettive e le farmacie. La corretta informazione, infatti, è fondamentale per garantire adeguata assistenza in comuni in cui, nel periodo estivo, la popolazione presente aumenta considerevolmente.

Per tutte le situazioni di emergenza il turista può far riferimento a una diffusa e ben organizzata rete di emergenza. Centralizza i traumi maggiori ad Ancona presso l’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche, gli infarti del miocardio presso l’emodinamica del Presidio di Ascoli Piceno, gli ictus trombotici presso la stroke unit di San Benedetto del Tronto, esattamente come per i residenti.

L’informativa ha un duplice scopo: fornire indicazioni utili ai turisti ed evitare accessi impropri ai Pronto Soccorso di San Benedetto e Ascoli Piceno, ai quali è opportuno rivolgersi esclusivamente per le urgenze. Spesso, infatti, accade che turisti che presentano sintomi per i quali nella città di residenza si rivolgerebbero al proprio medico di base si rechino in Pronto Soccorso non sapendo a quale struttura sanitaria fare riferimento.

La convenzione nazionale di medicina generale e di continuità assistenziale prevede che i medici debbano prestare assistenza, oltre che ai propri assistiti, anche ai turisti, sotto forma di visite occasionali con possibilità di uso del ricettario nazionale per prescrizioni radiologiche, di laboratorio e di farmaci. Da quando è in uso la ricetta dematerializzata il MMG, medico di medicina generale, può prescrivere un farmaco ad uso cronico anche a distanza e la ricetta è utilizzabile in qualunque farmacia del territorio nazionale.

La Dr.ssa Picciotti, Direttore del Distretto di Ascoli ha, così, commentato: “la Medicina Territoriale ha una grande offerta che comprende almeno un MMG in ciascuno dei 33 comuni della provincia; ben 12 sedi di Continuità Assistenziale, attive nei festivi e prefestivi diurni, 10 delle quali anche tutte le notti dalle 20 alle 8; una sede di Guardia medica Turistica presso la CRI di San Benedetto del Tronto. Abbiamo ritenuto necessario, anche su indicazione del Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Capalbo, indicare i giusti percorsi assistenziali ai cittadini che soggiornano nel Piceno, informandoli sui servizi di cui possono usufruire”.

L’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, ha sottolineato: “si tratta di un servizio capillare e di un’idea innovativa a garanzia dei tanti turisti in arrivo, soprattutto in previsione dei mesi di piena estate quando gli arrivi sono più numerosi. Alla Guardia Medica Turistica e alle Potes estive, si aggiunge l’attività di Pediatri e Medici di Medicina Generale per le patologie più lievi, ma anche per le prescrizioni. Tutto questo nell’ottica di alleggerire la pressione sui Pronto Soccorsi: ringrazio la AST e il personale sanitario per l’impegno”.

Si potrà accedere a tutti gli aggiornamenti che verranno effettuati attraverso il QRCode presente nell’opuscolo.