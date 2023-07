SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 9 luglio dalle ore 9, con i volontari di San Benedetto del Tronto, verrà organizzato un CleanUp presso la pineta Buozzi. L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini di qualsiasi età gratuitamente. Il punto di ritrovo è nei pressi della pineta dove sarà presente il gazebo blu dell’organizzazione.

L’evento è in collaborazione con Radio 105 e Regionale di Trenitalia. Si ricorda che per tutti gli interessati, minori compresi, è necessaria l’iscrizione, sempre gratuita. Clicca QUI per poter procedere.

Siete tutti invitati a prendere parte all’iniziativa. Un’iniziativa che vuole essere non semplicemente sostenibile, ma vuole sensibilizzare alla giusta condotta.