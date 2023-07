SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver partecipato al bando ed aver provato ad intercettare i fondi Pnrr (4,4 milioni di euro) per la riqualificazione del campo “Nelson Mandela”, mancati di un soffio, è arrivata la svolta per l’Unione Rugby San Benedetto.

Nel fine settimana è stato approvato il progetto esecutivo della nuova tribuna da 375 posti, finanziato dalla società del Presidente Edoardo Spinozzi.

Il costo totale è di 703.453,92 euro e si tratta solo di una prima parte dei lavori per rendere la struttura un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di rugby ma anche per tutti i sambenedettesi.

Qui la nostra intervista al Presidente Edoardo Spinozzi sul progetto appena approvato (https://www.rivieraoggi.it/2023/05/25/373677/unione-rugby-san-benedetto-il-presidente-spinozzi-soddisfatto-di-questa-stagione-ecco-il-progetto-per-il-mandela/)