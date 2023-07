CENTOBUCHI – L’Atletico Centobuchi ufficializza un nuovo acquisto per il centrocampo: dall’Atletico Azzurra Colli arriva il classe 2004 Matteo Zadro.

Di seguito il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista classe 2004 Matteo Zadro.

Il centrocampista arriva dall’Atletico Azzurra Colli ed ha un passato anche nelle giovanili dell’Ascoli.

“Le prime sensazioni sono molto positive. Il mister e il direttore mi hanno convinto a venire. – sono le prime parole del nuovo centrocampista Matteo Zadro. – Mi piace il progetto, è molto ambizioso e credo che sia fondamentale per la mia crescita personale e da calciatore. Voglio aiutare la squadra per i nostri obiettivi fornendo delle buone prestazioni. Cercherò di dare il massimo e non vedo l’ora di cominciare”.