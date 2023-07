GROTTAMMARE – Il Grottammare Calcio comunica un nuovo acquisto per il centrocampo: torna in biancoceleste Nicolò De Cesare.

Di seguito il comunicato del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/24 con Nicolò De Cesare.

Per il centrocampista classe 1990 si tratta di un ritorno speciale nello stadio dove ha disputato ben 7 campionati di Eccellenza, prima di indossare le maglie di Porto D’Ascoli, Castelfidardo, Maceratese e Chiesanuova.

“Sono tornato per chiudere un cerchio – dichiara Nicolò De Cesare – tornerà in circolo il DNA del Grottammare. Vincere, perdere o pareggiare non saranno la stessa cosa”.