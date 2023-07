SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Niccolò Fabi apre giovedì 6 luglio a San Benedetto del Tronto la sesta edizione di “Nel cuore, nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole” rassegna proposta da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e di Ministero della Cultura e con il sostegno di BIM Tronto.

Con la data sambenedettese di “Solo Tour Estate 2023”, il cantautore romano sarà il protagonista assoluto di una Piazza Piacentini, al Paese Alto, diretta verso il tutto esaurito. Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni Fabi ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi (con appuntamenti all’interno di rassegne culturali), sia in chiave formativa (dopo una lunga docenza presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini, è appena diventato Responsabile della Sezione Canzone della stessa).

I prossimi appuntamenti della rassegna sono il 19 luglio con Bandabardò in “Se mi rilasso collasso. Un libro suonato” e l’8 agosto con il premio Oscar Nicola Piovani nel recital in trio “Note a margine”.

Ingresso: biglietti di posto unico numerato a 20 euro per i concerti di Fabi (6 luglio) e Piovani (8 agosto), a 10 euro per quello di Bandabardò (19 luglio). I biglietti sono disponibili in tutte le biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su vivaticket.com, alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246 orario 18/20) nei tre giorni precedenti gli spettacoli e le sere di spettacolo dalle 19 presso i luoghi di rappresentazione.

In caso di maltempo il concerto di Niccolò Fabi (6 luglio) si terrà al Palariviera, i concerti di Bandabardò e Nicola Piovani al Teatro Concordia.

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.it

Inizio ore 21.30. * * *