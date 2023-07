MONTEPRANDONE – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione, dall’Asd C’era una volta.

Nobiltà ed altre miserie liberamente tratto dal “Borghese Gentiluomo “ di Molière . È stato per noi lo Spettacolo simbolo veramente della “rinascita “, dopo il Covid, abbiamo lavorato tanto sulle nostre paure e sui nostri talenti ed è venuto fuori tutto questo. Il messaggio che abbiamo voluto far passare attraverso questa storia è che per essere nobili non basta avere tanto denaro, ma occorre saper ascoltare, avere empatia e saper tendere la mano per chiedere e dare aiuto.

Ieri il teatro gremito si è divertito con noi e tanti applausi si sono sentiti per i nostri piccoli attori.

Grazie mille a noi, (Marco&Clelia presidente e vicepresidente di C’era una volta) alla nostra passione che muove tutto, e a chi ci ha accompagnato nel nostro percorso- È intervenuto anche il Sindaco Sergio Loggi e il vicesindaco Daniela Morelli, e l’assessore Fernando Gabrielli.