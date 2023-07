SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Eccoci all’atto successivo di “Parliamone! Incontri con autori ed editori” a cura della libreria Nave Cervo. L’appuntamento è per giovedì 6 luglio alle ore 21 presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto.

Avrà luogo la presentazione del libro “Miraggi-frammenti di mare” delle autrici Meri Bracalente e Enrica Loggi, edito da Giaconi Editore. Interverranno, poi, Stella Sacchini, la traduttrice, e Annarita Bregliozzi, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “V. Pagani“. Seguiranno letture a cura di Piergiorgio Cinì, del corpo docente e degli allievi e allieve.

Sarà presentato anche il progetto “tradurre in classe” nella cornice di Bookmarchs-L’altra voce, impegnata fortemente nella traduzione a tutto tondo. Basti pensare che il festival del 2022 aveva come titolo “Traduco, dunque sono”, massima di cartesiana memoria. Aprite le agende e segnate questo appuntamento da non perdere.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso l’ Auditorium Comunale “G. Tebaldini”, Viale Alcide De Gasperi, 124.

Per informazioni e prenotazioni: navecervo@gmail.com