SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tradizionale “passaggio del martelletto” – così si chiama, in ambito rotariano, il passaggio di consegne tra presidente uscente e il successore- per il Rotary Club San Benedetto Nord.

Nello scenario del ristorante Sabya di Grottammare, venerdì scorso, 30 giugno, Alessandro Speca ha ceduto il simbolico “martelletto” a Dario Chiaretti, il nuovo presidente del Club, ricevendone in cambio, come da tradizione, uno nuovo di zecca con targa ricordo per l’anno appena trascorso.

Un anno ricco di attività pregevoli -come il posizionamento, nel territorio rivierasco, di numerose postazioni con defibrillatori semiautomatici per interventi precoci di rianimazione cardiopolmonare precoce nonché la relativa sensibilizzazione sul tema anche con corsi di formazione per l’utilizzo degli apparecchi- che sono stati ripercorse con l’aiuto di immagini proiettate sullo schermo.

A Un grande in “bocca al lupo”, dunque, al nuovo Presidente – che, certamente, garantirà un nuovo anno rotariano ricco di iniziative importanti- da parte di tutti i Soci che, con i loro oswpiti, sono intervenuti numerosi alla serata. Tra gli ospiti, per le autorità rotariane, il nuovo Presidente RC San Benedetto del Tronto, Giuseppe Formentini, e la presidente uscente Inner Wheel, Piera Gaetani. Per le autorità civili, gli assessori Laura Camaioni per il Comune di San Benedetto del Tronto e Alessandra Biocca per Grottammare.