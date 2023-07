GROTTAMMARE – Dopo anni di assenza, a causa dell’emergenza sanitaria, si è svolta la rievocazione storica dello Sbarco di Papa Alessandro III. La tradizione è molto antica, databile nel 1177. Lo sbarco fortuito nel porto della nostra cittadina in un contesto storico fatto di scontri e guerriglie. Grottammare è spuntata dalla tempesta come un miraggio ed è stata la salvezza per il papa e per chi viaggiava con lui. Quella pace e quella serenità possono ancora respirarsi in alcuni giorni seduti nei punti di gioiello del nostro paese.

Una gran folla si è raccolta in piazza Kursaal, fino a riversarsi nella spiaggia antistante. Hanno animato la serata danzatori e figuranti in attesa dello sbarco. Luci, fuochi e musica hanno scaldato la fresca serata. Un piccolo, ma prezioso spettacolo pirotecnico ha festeggiato l’arrivo dell’imbarcazione sul bagno asciuga. Gli sbandieratori, poi, hanno intrattenuto i presenti con una performance curata e certosina.