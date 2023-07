OFFIDA – Sarà mister Daniele Romandini a guidare nel 2023/24 l’Offida United nel campionato di Prima Categoria.

Dopo l’inatteso addio di Francesco Carbone la dirigenza ha piazzato un colpo a sorpresa con le caratteristiche giuste rispetto alla nuova politica societaria e al progetto avviato da due anni. Si cercava un profilo giovane, emergente, preparato, ambizioso e sopratutto carico di entusiasmo e con tanta voglia di stupire. Romandini in questa prospettiva rappresentava sicuramente una prima scelta ed è bastato un solo incontro per capire le comuni intenzioni e trovare la giusta intesa.

Nonostante la giovane età il nuovo condottiero rossoazzurro, classe 1988, vanta già un curriculum di tutto rispetto. Dopo essersi distinto in avvio di carriera nei settori giovanili del Grottammare, della Sambenedettese e della Fermana, nella stagione 2019/2020 approda a Fano in Lega Pro come collaboratore tecnico e match analyst, ruolo che nella stagione successiva riveste sempre in Lega Pro nelle fila del Ravenna.

Nel 2021/2022 viene acquistato dal Notaresco in Serie D con l’incarico di vice allenatore di mister Epifani. Nell’ultima stagione Romandini ricopre il ruolo di vice allenatore nella Sambenedettese sotto la guida sia di Alfonsi che di Manoni che di Prosperi.

Soddisfatto il Presidente Alesiani: “Avevamo individuato diversi profili, ma l’identikit ideale corrispondeva ad un allenatore giovane e preparato con una filosofia in linea con le idee ed il progetto della società. Siamo convinti che Mister Romandini abbia tutte le carte in regola, sia umane che tecniche, per far bene e che sia l’uomo giusto per continuare a far crescere i nostri ragazzi”.

Pronto e motivato anche mister Romandini: “Sono molto carico ed entusiasta di iniziare questa avventura all’Offida United, come responsabile della prima squadra. Dalla chiamata del Presidente Alesiani al dire si è passato poco tempo perché l’intesa è stata immediata ed ho sentito subito una grande fiducia. In questa giovane società vedo la stessa ambizione del sottoscritto a far bene e crescere con materiale giovane. Per me questa è una grande opportunità e ringrazio la dirigenza OU per la fiducia che spero di ripagare con prestazioni e risultati sul campo.”