CENTOBUCHI – Altro colpo dell’Atletico Centobuchi: in biancazzurro arriva il difensore classe 1999 Alessio Lanzano. Il nuovo giocatore arriva dal Favale ed ha anche indossato le maglie del Martinsicuro, Porto d’Ascoli, Centoprandonese oltre a quella della Nazionale Under 18.

“Il primo impatto con la società è stato positivo, è solida e professionale. La cosa che mi ha convinto a venire qui è sicuramente la voglia e la determinazione di voler fare le cose nel modo migliore. – sono le prime parole del nuovo difensore Alessio Lanzano. – Anche il mister, il direttore e molti compagni, con i quali ho giocato in passato, sono stati la chiave per poter accettare questa nuova avventura. Voglio continuare a crescere, dare costanza alle prestazioni e provare insieme alla squadra a scrivere un grande percorso. Sono pronto e non vedo l’ora di iniziare”.