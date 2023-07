SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta nella mattinata del 30 Giugno, presso la Sala Coniliare del Municipio di San Benedetto del Tronto, una conferenza stampa indetta dal PD di Ascoli Piceno. Al centro della polemica politica, ancora l’annuncio di Spazzafumo su facebook, rispetto alla firma dell’accordo formale che impegna gli enti interessati, ognuno per le sue competenze, per intraprendere l’iter che porterà alla costruzione del “Nuovo Ospedale di Ragnola” che il Sindaco definisce di “Primo Livello”, giusto per mantenere una delle promesse elettorali più velleitarie della Storia, in quanto non rientra tra le compertenze del Sindaco decidere di costruire un ospedale, ne’ tantomeno determinarne la funzione dello stesso all’interno della rete ospedaliera Nazionale.

Fatto sta, che in questa maniera, Spazzafumo si presta a fare da capro espiatorio nell’acerrima Battaglia di consensi tra Centrodestra e Centrosinistra, che si gioca proprio sul terreno della sanità, la cui innegabile cattiva gestione da parte della politica, negli ultimi 20/25 anni, ha portato ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Alla Conferenza stampa erano presenti la Consigliera Regionale Anna Casini, il capogruppo PD di Ascoli Francesco Ameli, i coordinatori dei “tavoli sanità” dei Circoli PD Mario Neroni di San Benedetto e Manuela Marcucci di Ascoli.

«Spazzafumo approva in assoluta solitudine la bozza di accordo, lui che non ha nessuna competenza, perché la competenza è sempre regionale. – stigmatizza Anna Casini – Semmai avrebbe dovuto condividerlo con l’assemblea dei sindaci. Perché quando si tocca la sanità di una parte del territorio è ovvio che si debba sentire anche gli altri sindaci del territorio. Invece no, lui decide in perfetta solitudine, senza che gli altri attori che avrebbero dovuto firmare il protocollo ne sapessero nulla.

«Voi sapete che c’erano 400 mila euro per lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Il codice degli appalti da domani mattina, primo luglio, cambia e prevede un livello di dettaglio del progetto preliminare, o studio di fattibilità, che dir si voglia, molto più complesso e che quindi avrà i costi a dir poco raddoppiati. Per cui gli uffici scrivono: guardate il progetto dell’ospedale di San Benedetto non è partito perché essendo entrata in vigore la modifica del codice, non abbiamo più le risorse per poter fare la progettazione di primo livello e le stiamo cercando. Allora è singolare che proprio mentre a me arriva questa risposta il sindaco di San Benedetto approvi in assoluta solitudine un protocollo, per cui,in questo momento a San Benedetto, non c’è né la variante urbanistica o la destinazione dell’area, non è partito il progetto e non partirà in tempi brevi, perché le risorse non ci sono, o perlomeno le risorse messe in bilancio sono insufficienti, per no parlare degli 80 milioni di euro, costo totale di intervento, che non si è mai detto dove si prenderanno»

Molto precisa Anna Casini, ed apprezzo moltissimo che abbia fornito ai giornalisti una cartellina (Allegata QUI) con tutti i documenti di cui argomentava, nella quale c’è il protocollo d’intesa, la sua interrogazione in consiglio regionale ed uno stralcio del Masterplan dell’edilizia ospedaliera delle marche, nel quale in effetti non risultano le coperture per il “Nuovo Ospedale di San Benedetto”

Non manca di certo la critica alla revoca da parte della regione, di 1.178.000 Euro di fondi destinati all’adeguamento Sismico del Mazzoni, ma la Consigliera regionale, senza documenti alla mano, stenta a ricordare le decisioni della precedente amministrazuine di cui lei faceva parte, cadendo in contraddizione, sia sull’adeguamento sismico del Mazzoni, sia su quello del Madonna del Soccorso per cui erano stati previsti 5 milioni di Euro, mai messi a bilancio.

Nel video seguente lo stralcio della conferenza, tutto da vedere, riguardo al mancato adeguamento sismico delle due strutture.